Comment MHD se trouve accusé de meurtre

Les allégations qui pèsent sur MHD sont d’une gravité extrême qui risque gros dans son procès pour meurtre ! Dans le monde de la musique contemporaine, il n’est pas rare que des artistes se retrouvent mêlés à des controverses judiciaires. Dernièrement, le célèbre rappeur français MHD s’est retrouvé au centre de l’attention médiatique, accusé de meurtre tout comme huit autres accusés, le jugement se déroule depuis le début de mois à la cour d’Assises de Paris et le verdict dans cette affaire sera connu dans les prochains jours.

Alors que l’affaire est toujours en cours d’instruction, il est impératif de respecter le processus judiciaire et d’attendre les conclusions de l’enquête. Il est essentiel de souligner que toute personne accusée d’un crime a le droit à une défense équitable et à être présumée innocente jusqu’à preuve du contraire. MHD est soupçonné par la police d’être impliqué dans le meurtre d’un jeune homme de 23 ans, Loïc Kamtchouang survenu dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018 aux alentours de trois heures dans le 10ᵉ arrondissement de Paris, rue Saint-Maur. L’incident fait suite à une rixe entre bandes rivales.

Un témoin a identifié MHD !

La victime a été renversée par une voiture avant d’être rouée de coups par ses agresseurs et poignardée, une dizaine de personnes, la plupart cagoulées et vêtues tout en noir, ont attaqué le jeune homme cette nuit-là. Le premier indice reliant le MHD à cette affaire et le véhicule utilisé qui est enregistré à son nom, une Mercedes noire. Un fait que le rappeur n’a jamais nié, mais en se justifiant de le prêter fréquemment à des amis.

Ce qui a poussé les enquêteurs à poursuivre en justice sont les témoignages, un personne affirme avoir aperçu MHD sur le lieu du drame le nuit de l’incident notamment dans la Mercedes au moment de renverser la victime. Le look du rappeur a également interpellé les forces l’ordre, car un agresseur sans cagoule arbore une chevelure blonde comme il avait à l’époque des faits, les vidéos des caméras de surveillance affichent cet individu en train de traîner Loïc K au sol avant de le frapper au niveau du visage. Sur les images, ce suspect apparait vêtu d’un jogging de la marque Puma dont l’artiste était l’égérie et enfin la police n’a pas pu identifier sa localisation au moment du drame, car son smartphone était éteint.

Dans cette affaire, MHD en cours jusqu’à 30 ans de prison s’il est reconnu coupable, mais a toujours clamé son innocence. Depuis le début du procès, ses avocats ont tenté de discréditer les théories des enquêteurs dont aucune preuve concrète pour le moment ne semble l’incriminer, à l’exception du témoin qui affirme l’avoir identifié comme l’un des agresseurs. La sœur du chanteur soutient son alibi d’avoir été au domicile familial au moment du meurtre. Le procès est prévu jusqu’au 22 septembre, date à laquelle le jugement sera rendu.