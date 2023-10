Booba fait ses adieux à Didi B en réaction à sa rencontre avec Macron

Passablement déçu et agacé, Booba adresse un message d’adieu à Didi B suite à la rencontre du rappeur ivoirien signé sur le label 92I Africa avec le président de la République, Emmanuel Macron. Déjà en conflit depuis plusieurs semaines, Élie Yaffa n’a pas apprécié cette connexion entre les deux hommes et a décidé de le faire savoir publiquement.

Ces dernières semaines, Didi B se retrouve au centre de l’actualité musicale. Il est ouvertement en conflit avec Booba et pourrait rejoindre le label de Jay Z, Roc Nation, suite à cette embrouille pour marquer sa rupture avec le 92i. Un featuring avec B2O était prévu avant d’être finalement avorté en raison des divergences artistiques entre les deux rappeurs. Le Boss du Rap Game s’est lancé dans la production de jeunes talents en parallèle de sa carrière de chanteur et a même décidé de mettre en avant des artistes africains en créant un label en Afrique via la structure, 92i Africa.

Ce label a pu signer le rappeur sénégalais DopeBoy DMG et l’ivoirien Didi B. Cependant, depuis quelque temps, le ton est monté entre ce dernier et son mentor. L’embrouille a pris une telle ampleur que les deux sont désormais en conflit, et Booba a ouvertement rejeté la demande de collaboration de son ancien poulain de manière virulente. « Il ne se passe rien de grave. C’est juste que comme il l’a dit sur ce plateau, je sais où je vais et je n’ai pas totalement envie de prendre une direction qui ne me va pas. Jusque-là, on a fait un travail avec mon équipe et on a fait tout ça avec mon équipe. », avait déclaré le rappeur africain pour tenter d’apaiser les esprits, mais en vain. Leur différend va se régler en justice au tribunal, en confirmant toutefois que c’est un souci d’orientation artistique qui a tout déclenché.

En attendant, Booba ne manque pas de commenter l’actualité de Didi B. Celui-ci a surpris tout le monde en affichant sur ses réseaux une photo en compagnie du président français. Effectivement, l’artiste ivoirien a rencontré Emmanuel Macron et le DUC n’a pas manqué de commenter cet événement lors duquel le monde de la musique et de la politique se sont entrecroisés avec un message très clair : « Didi B, tu n’avais vraiment rien à faire chez nous. Bon vent…« . Dans différentes vidéos relayées sur la toile, le désormais ancien membre du 92i semble complice avec l’homme politique et lui serre la main tout en discutant avec lui.

Cette réaction de Kopp n’est pas surprenante, car il a fréquemment eu des commentaires critiques envers le gouvernement actuel et le président Emmanuel Macron depuis son élection, mais cela a toutefois laissé Didi B indifférent.