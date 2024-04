Kylian Mbappé atomise Lorient avec des actions géniales

Découvrez en vidéo les meilleures actions de Kylian Mbappé contre Lorient ! Après suivi du banc des remplacements avec Ousmane Dembélé la victoire du PSG contre Lyon (4-1) au Parc des Princes, le buteur parisien a fait le spectacle ce mercredi soir avec un doublé et une passe décisive.

Le PSG est plus proche que jamais d’un nouveau titre de champion de France avec une nouvelle victoire face à Lorient ce mercredi soir 4 buts 1 emmené par son duo français de feu, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, chacun a réalisé un doublé, le second nommé a même offert un but à son coéquipier après une superbe action en solo sur le côté droit avec de centrer pour l’international, seul face au but vide.

Kylian Mbappé cumule désormais 328 buts en carrière dont 255 avec le PSG. Avec 43 buts inscrits toutes compétitions confondues avec le club Parisien cette saison 2023/2004, l’ancien monégasque bat déjà son record de buts sur une seule saison et celle-ci n’est pas encore finie, il reste encore des nombreuses échéances à l’international français.

Waaah l’action de Mbappe sur le but de Dembele INCROYABLE pic.twitter.com/9yF6HJHAN6 — B (@JackyBooooy) April 24, 2024

LE RETOUR DÉFENSIF DE MBAPPÉ DIGNE DE SERGIO RAMOS PRIME 😳 pic.twitter.com/ptp6f6prmL — Tʜᴏʀғᴀʟʟ ® (@ThorfaIl_) April 24, 2024