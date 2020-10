Niro soupçonné de fraude fiscale par le FISC, le rappeur risque gros

En début de semaine le magazine Capital a révélé que le FISC soupçonne Niro de fraude fiscale, le rappeur de Blois qui a dévoilé au mois de juillet dernier l’album “Sale môme” avec les featurings de Nino B et Gims n’aurait pas déclaré tous ses revenus et l’administration fiscale a même effectué une visite surprise à son domicile.

Entre 2010 et 2016, Niro aurait oublié de déclarer une partie de ses revenus aux impôts puis de 2014 à 2017 le rappeur n’a déclaré aucun revenu idem pour l’entreprise individuelle à son vrai nom Bahri Noureddine, rien n’a été déclaré ce qui a été sanctionné d’une amende de 600 €, de plus son entreprise Ambition Music SASU a omis de transmettre ses comptes au greffe du tribunal de commerce.

Le fisc a donc décidé d’ouvrir une enquête à l’encontre de Niro en constatant que le rappeur ses derniers albums se vendent très bien et qu’ils ont obtenu la certification de disque d’Or ou de Platine, qu’il a réalisé plusieurs concerts de 2013 à 2015, il a également reçu 47 625 € entre 2015 et 2017 de la Sacem pour la rémunération des droits d’auteurs encore signé un partenariat pour la promotion des John Dalia.

“Niro n’a pas déclaré les revenus tirés de son activité artistique : sommes liées à son contrat de cession avec Universal Music, sommes perçues liées au nombre de vues des clips sur Youtube et d’écoute sur les plateformes de streaming, rémunération des prestations scéniques, sommes liées à ses activités promotionnelles” a expliqué le fisc devant le cour d’appel de Paris alors que Niro conteste les faits.

“Niro est présumé d’exercer une activité professionnelle sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, d’avoir minoré ses recettes non commerciales. Dès lors, Niro est présumé omettre ou avoir omis sciemment de satisfaire aux obligations fiscales lui incombant, en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables” a précisé l’administration fiscale alors que le rappeur français s’est justifié en expliquant que les vues YouTube et les streams ne sont pas suffisants pour générer des bénéfices mais malheureusement pour lui il a fait appel de la décision du Fisc dans la mauvaise juridiction et va devoir subir un redressement considérable.