Rohff freestyle sur « I believe I can fly » de R.Kelly pour se moquer de Booba surnommé Erk’Elie

Il y a deux jours Rohff a lâché un nouveau freestyle inédit sur son compte Instagram sur le morceau « I believe I can fly » de R.Kelly pour se moquer une nouvelle fois de Booba qu’il surnomme désormais “Erk’Elie” suite à des accusations qu’il a fait récemment sur le réseau social contre B2O pour avoir eu selon lui des relations avec des mineurs.

“Erk’Elie tu as humilié et sali trop de gens gratuitement pour buzzer pendant des années et moi je suis une galère inarrêtable et infernale qui n’a rien à perdre fallait plus me calculer je ne suis pas de ton monde de péda** avait récemment déclaré Rohff dans une story contre Booba en postant des dossiers contre lui, “Petit freestyle la famille.12 mesures suffisent👊🏾 #interviewEnligne #Goat” a ajouté le rappeur du 94 en légende de la publication de son nouveau freestyle.

“Erk.Elie tu dis quoi ? Ecoute ça, écoute ça, écoute j’t’ai dit ! De la réalité tu es disconnected, aucun riche ne peut se payer ma tête, pas de violence sur les hommes, affaire relaxée. On a le même Fendy, sur toi il est claqué. T’es la chèvre, j’suis le G.O.A.T, el padré” a lâché Rohff l’occasion pour lui de tacler une nouvelle fois Booba qui vient de sortir son dernier single intitulé “5G”.