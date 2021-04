Swagg Man : la vérité sur les dessous de son arnaque

Une vaste arnaque ayant rapportée plusieurs millions d’euros ! Alors qu’il est suivi par plus de 700 000 internautes sur Instagram et qu’il compte plus de 800 000 abonnés sur Youtube avec plus de 150 000 000 vues sur ses vidéos, Swagg Man avait disparu du monde musical et des réseaux depuis l’été 2019 suite à son incarcération en Tunisie en attendant son jugement devant de le tribunal.

Le verdict est finalement tombé cette semaine, le rappeur franco-tunisien avec son tatouage Louis Vuitton sur le crâne va devoir rester en prison, il a écopé d’une peine de 5 ans de prison ferme et d’une mande d’un peu plus de 30 000 euros pour blanchiment d’argent et la mise en place d’une vaste arnaque lui permettant d’empocher plusieurs millions d’euros.

“Je suis incarcéré en attentes de mon jugement ou j’espère avoir gain de cause et de l’avancement de mon dossiers. Je rappel que je suis aux assis dans un dossier criminel pour une suspicion de blanchiment d’argent. Suspicion évoqué bien sûr par une simple analyse de la banque centrale suite à un virement effectué sur mon compte bancaire de 6 millions d’euros”, avait-il révélé au début du mois de juillet 2019 dans sa dernière publication de son compte Instagram.

Fin 2019, un journaliste nommé Oli Porri Santoro avait fait les premières révélations devant la caméra de Tonton Marcel sur les dessous de l’escroquerie mise en place par Swagg Man faisant des nombreuses victimes tout en dévoilant la face cachée du rappeur et en expliquant les véritables raisons de son incarcération en Tunisie qui sont désormais confirmées suite à son inculpation.

En effet Swagg Man qui affichait ouvertement sa fortune sur les réseaux et dépensait sans compter avait vendu du rêve à plusieurs de ses fans en promettant des placements financiers juteux. La Banque centrale de Tunisie a finalement découvert en 2019 qu‘il blanchissait de l’argent depuis un compte en Suisse (plus de 5 millions d’euros) sous prétexte pour se justifier de construire un établissement pour des orphelins ou une mosquée avec la mise en place d’un montage financier. Des fans de l’artiste âgés de 13 à 35 ans ont révélé avoir été escroqués en souhaitant faire fortune sur les conseils de ce dernier pour placer de l’argent qui est également sous le coup d’un mandat d’arrêt en France, au total le préjudice est estimé à 1,5 million d’euros.