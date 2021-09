Booba : Nabilla lui exprime son admiration dans un échange improbable

Booba adresse un message à Nabilla

Habitué à s’en prendre fréquemment aux candidates des émissions de téléréalité comme Nabilla, Booba a surpris ses fans en lui adressant un message de remercier à Nabilla suite à sa réaction pour valider l’annonce de son sa venue au stade de France pour un concert exceptionnelle le 3 septembre 2022. Un événement auquel la jeune maman de 29 ans devrait sans doute assister selon son tweet en réaction à la publication de l’affiche promotionnelle.

Après Gims en 2019 et Soprano l’année prochaine, Booba va être le troisième artiste de la scène urbaine francophone à se produire dans l’une des plus grandes scènes d’Europe, le Stade de France avec une capacité de près de 80 000 places. Il y a deux ans Meugui avait réussi l’exploit d’être sur scène devant 72 000 spectateurs lors de sa tournée “Fuego Tour” dans la célèbre enceinte où l’équipe de France de football a remporté pour la première la coupe du monde en 1998, B2O va tenter de réunir autant de personnes que le rappeur de la Sexion D’Assaut pour le plus grand bonheur de Nabilla.

Le DUC valide Nabilla !

Dans les millions de ses fans, Booba peut compter sur le soutien de Nabilla. Au mois de novembre 2020, l’interprète du single 5G lui a pourtant lancé une pique avec la phrase “2020, je mets le Pape et Nabilla sur l’même tableau” sur le fait qu’une simple influenceuse peut aujourd’hui avoir une popularité comparable à celle du pape en ayant participé à une émission de téléréalité. A l’époque, la jeune femme a pris avec humour ce tacle et apprécie la musique du rappeur français.

En effet, elle a partagé l’annonce et l’affiche du concert de B2O au Stade de France sur les réseaux avec la légende “La base” avec un émoji applaudissements, Booba a ensuite posté ce message sur Twitter pour répondre, “Sur la tête de ma mère j’ai percé. Merci Bibi”, un tweet que Nabilla a ensuite relayé à son tour sur son compte pour valider cet échange assez improbable.