Booba entre en guerre contre Cyril Hanouna et ça s’annonce sanglant

Pour débuter 2023, Booba n’a pas pris de résolutions et garde ses anciennes habitudes de pousser des coups de gueule sur les réseaux. C’est désormais au tour de Cyril Hanouna de devenir la cible de l’auteur d’Ultra en raison de son affiliation avec les influenceurs contre qui le DUC mène une lutte féroce depuis des longs mois et notamment la patronne de Shauna Events, Magali Berdah. Cette dernière vit un véritable enfer depuis les dénonciations du rappeur français à son encontre.

Le torchon brûle entre Booba et Hanouna à cause de Magali Berdah !

“Voilà pourquoi nous avons autant de mal à nous débarrasser des influvoleurs… Ils se protègent tous c’est un vaste panier de crabes. @TPMP @gillesverdez @MagaliBerdah et voilà pourquoi mes réseaux ne font que sauter… @ArnaqueCpf @_patience_7” déclare Booba dans une premier tweet sur l’affaire des arnaques des influenceurs avec des captures d’écran pour mettre en évidence les actes d’Hanouna dans ce dossier. “Depuis plusieurs mois, Cyril Hannouna s’est attaché les services de l’agence de communication de crise LaFrenchCom pour faire retirer sur les réseaux sociaux et les sites people des contenus haineux et illicites visant TPMP” décrit l’un des messages relayé par le DUC. “L’agence a été fondée en 2014 par le communicant Florian Silnicki et l’actuel vice-président du RN Sébastien Chenu (depuis sorti du capital). Elle compte aussi parmi ses clients Norman Thavaud, Magali Berdah ou encore l’animateur Arthur” peut-on lire dans la suite des copies d’écran. Élie Yaffa n’en est pas resté là et a annoncé qu’il n’en peut plus des magouilles du présentateur de TPMP.

“Voilà à qui @tpmp ont fait appel pour maquiller toutes leurs merdes” poursuit Booba en affichant un article du Parisien titré “Le fraudeur de la Fac de droit définitivement condamné” au sujet de Florian Silnicki cité précédemment. Le fondateur de l’agence de communication de crise LaFrenchCom a été sanctionné par la justice pour avoir falsifié ses notes entre 2005 et 2008 avec le programme Périclès. Kopp s’adresse ensuite directement à l’animateur de TPMP en le mentionnant pour lui faire passer un message. “Désolé @Cyrilhanouna mais tu as choisi ton camp tu es aussi responsable que tous ces démons que tu protèges. Je sais que tu es puissant vicieux dangereux et protégé ( j’en ai fait les frais ) mais on va faire notre boulot quand même. Ça ne peut plus durer.” a commenté le DUC en publiant un enregistrement audio avec la voix du papa de Magali Berdah dans lequel il assure que l’influenceuse est sous la protection de Cyril Hanouna depuis des nombreuses années.

Booba affirme avoir fait les frais des manigances d’Hanouna et se dit désormais prêt à entrer en guerre contre l’animateur qui n’a pas réagi aux accusations alors qu’il a invité l’interprète de Ratpi World à plusieurs reprises par le passé dans son émission Touche Pas A Mon Poste pour assurer la promotion de ses projets et ils se sont toujours affichés très complices.

