Aya Nakamura confie l’explication de son feat avorté avec Rihanna

La collaboration fait rêver mais il faudra encore patienter pour découvrir ce duo entre Aya Nakamura et Rihanna qui a bien failli se concrétiser comme vient de le confier la chanteuse française à l’occasion de la promotion de son nouvel opus DNK disponible ce vendredi sur toutes les plateformes de streaming.

Aya Nakamura avait prévu un feat avec Rihanna

A l’occasion de la parution de son quatrième album, Aya Nakamura assure la promotion de se projet en faisant le tour des médias pour présenter cet opus dont le tube « Baby » cartonne et sur lequel elle a notamment invité SDM validé par Booba ou encore Tiakola pour peut être un nouveau hit. Dans ses différentes interviews l’artiste s’est confiée sur ses featurings de rêve, elle a révélé sur RTL les noms de BLACKPINK, Christophe Maé, H.E.R. ainsi que celui du rappeur français, Werenoi, ce dernier est considéré comme l’un des des rookies les plus attendus du rap français et devrait apprécié la déclaration.

Dans un autre entretien, Aya Nakamura s’est exprimé sur un éventuel featuring avec un artiste américain alors qu’elle déjà travaillé en 2021 avec Major Lazer ou encore avec le rappeur américain Swae Lee, la rumeur d’une connexion avec Rihanna avait d’ailleurs circulé il y a quelques temps sur les réseaux. La chanteuse française a confirmé cette information mais en précisant que cela n’a pas pu se faire en raison de la grossesse de l’artiste d’origine barbadienne et que c’est d’ailleurs l’unique artiste des Etats-Unis qu’elle a tenté de contacter.

« Franchement, la seule avec qui j’ai essayé, c’est Rihanna. Et elle pouvait pas parce qu’elle était enceinte. Donc je lui ai dis tranquille, quand tu vas arriver sur Paris ce sera autre chose.. » explique Aya Nakamura au sujet Rihanna qui en 2019 s’est affichée en train de s’ambiancer dans une soirée sur le tube Djadja.