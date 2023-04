Quand Central Cee se fait recaler par Polska, « c’est un cochon »

Central Cee aurait proposé un plan à plusieurs à Polska. L’influenceuse a tout dévoilé dans une ancienne interview sur cette anecdote croustillante survenue lorsque le rappeur britannique n’était pas aussi populaire pendant un séjour en France.

En 2021, Central Cee commence à se faire une place dans le rap à l’international et perce en France auprès des auditeurs notamment grâce à connexion avec Freeze Corleone sur le single « Polémique » qu’il va ensuite invité sur le titre « Eurovision » avec Rondodasosa, Baby Gang, A2Anti, Morad, Beny Jr et Ashe 22. C’est avec les tubes « Loading », « Obsessed with you », « Doja » puis plus récemment « Let go » qu’il réussit à se faire connaitre du grand public mais avant cette période faste l’artiste a fait la rencontre improbable de l’influenceuse Polska et lui a fait une surprenante proposition.

Polska se vante d’avoir mis un vent à Central Cee !

En effet fin 2021, Polska a fait des étonnantes révélations sur Central Cee. Dans une série de tweets, elle s’est exprimée sur son rapprochement avec l’artiste britannique en affirmant qu’il aurait tenter de la séduire mais l’avoir recalé. Selon sa version des faits l’influenceuse aurait fait la rencontre du rappeur au mois d’avril 2021, « Faut savoir qu’à la base je le connaissais même pas c’est Kinda qui m’en avait parler. La première fois qu’il était venu à paris il était à 5 min de notre Airbnb de là est venu la photo qui avait tourné » avait-elle révélé sur cette connexion entre eux sur le réseau social à l’oiseau bleu.

« Il m’a ajouté sur mon nouveau Snap et le jour de mon anniversaire, il m’a supprimé. Je lui ai demandé pourquoi et il m’a sortie une explication bancale moi je pense que la vraie raison s’appelait « Kenza » (sa copine) », avait-elle décrit. Ils ont même immortalisé cette rencontre en prenant une photo ensemble ce qui a accrédité sa confidence. En effet de passage à Paris, Central Cee avait donné rendez vous à Polska dans la capitale française et aurait proposé de prendre du bon temps ensemble à l’hôtel. « Il me dit qu’il est avec ses potes jusque là rien d’anormal. J’étais même contente. Je me suis dit il veut même pas ‘bz’. Il veut juste me voir comme ça pour passer du temps avec moi mais la le poto insiste genre. Il m’appelle et tout carrément pour que je fasse vite? » a affirmé la jeune femme dans sa déclaration.

L’influenceuse embarquée malgré elle dans un plan à 3 !

Polska avait ensuite conclu sur cette histoire, « Je comprenais pas pourquoi il était autant pressé et il insistait. « Je suis avec mon pote » du coup je lui demande « c’est comment? » et la clim de malade mental… le poto me propose un f**cking plan à 3 ? Conclusion: C’est pas parce que vous parlez 8 mois avec un rappeur qu’il ne vous traitera pas comme un bout de viande ».

Par la suite dans une interview pour Sam Zirah, elle est revenu sur toute cette anecdote pour confirmer ses propos au sujet de Central Cee.