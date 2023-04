Francis Ngannou, sa réaction sur le coup de génie de Hakimi choque

En attendant son retour sur le ring, Francis Ngannou a réagi à une rumeur devenue virale sur la toile ce vendredi au sujet d’Achraf Hakimi qui aurait piégé sa ancienne compagne pour éviter du laisser la moitié de ses biens. Le combattant de MMA a ensuite été pris à partie par les internautes outrés par son message.

Francis Ngannou réagit à la folle rumeur sur la femme d’Hakimi

La rumeur également relayé par Maes a fait un énorme sur les réseaux sociaux, Hiba Abouk, l’ex-femme de Achraf Hakimi aurait tenté de récupérer une partie des biens et de la fortune du joueur Parisien après leur séparation mais ce dernier aurait tout mis au nom de sa mère pour qu’elle ne récupère rien du tout. En effet l’international marocain aurait joué un mauvais tour à l’actrice espagnole pour éviter que dans leur divorce elle n’obtient la moitié de qu’il possède. Francis Ngannou a relayé cette information du média News 24/7, sur son compte Twitter suivi par près d’un million de fans et a agité la toile avec près de 4 millions de vues en quelques heures sauf que les internautes s’en sont rapidement pris à l’ancien champion de l’UFC.

« Masterclass. Le seul et l’unique Achraf Hakimi » commente Francis Ngannou en légende de son tweet avec un emoji pièce d’échec pour saluer ce coup de maître de Achraf Hakimi tout en mentionnant le compte de ce denier qui n’a pas répondu est en pleine préparation de son match au sommet de la Ligue 1 ce samedi soir contre Lens au Parc des Princes. Les Lensois ont l’opportunité de revenir à trois points du PSG en cas de victoire dans cette rencontre.

Les internautes dénoncent une fake news !

Cette n’a pas manqué de susciter des millions de réactions sur Twitter et les internautes ont aussi interpellé Francis Ngannou pour tout d’abord lui reprocher de soutenir Achraf Hakimi en raison de ses scandales dans sa vie privée suite à une accusation de viol dont l’enquête est en cours, “Défendre son titre de champion poids-lourd 🚫 Défendre le viol et la tromperie”, “Pourquoi le défendre ?” ou encore “C’est un violeur, très mauvaise décision de Ngannou sur ce coup”.

Mais d’autres se sont choqués de ce message ils dénoncent ce qui s’apparente clairement à une fake news car aucun média crédible n’a confirmé l’information. “Ptdrrr personne sait que c’est fake ou quoi”, “Plus c’est gros plus ça glisse. Si c’était aussi simple personne ne se ferait chopé par le fisc, personne ne lâcherait une grosse partie de son patrimoine à son ex. Les juges ne sont pas bêtes. Et les dons sont encadrés”, “Incroyable que cette “info” n’a pas été encore debunker” ou encore “Une bonne fake news et tout le monde plonge” s’indignent les Twittos dans les commentaires de la publication.

Francis Ngannou félicite le footballeur du PSG Achraf Hakimi pour son coup de maître 😅 pic.twitter.com/c7OISYdrLQ — La Sueur (@LaSueur_off) April 14, 2023

Why defend him? — jayden (@jayalmeidamedia) April 14, 2023

Defending heavyweight title🚫

Defending rape and cheating✅ — Pedri’s load (@Thr0wawayMMA) April 14, 2023