La somme astronomique refusé par PNL pour rejoindre une maison de disque

Le saviez vous PNL a eu une offre colossale pour signer chez Universal ! Fidèle à leur idéologie depuis Ademo et NOS ont refusé de rejoindre une maison de disque pour faire le choix de rester en indépendant, un décision qui a réussi aux deux frères dont le succès auprès des auditeurs est phénoménal même 4 après la sortie de leur dernier album, ils sont toujours aussi populaires sur les plateformes de streaming.

Signer chez Universal c’est comme trahir pour PNL !

La rumeur avait déjà circulé il y a quelques années mais elle s’est récemment confirmée, PNL a recalé une proposition de 3 millions d’euros pour signer un contrat chez Universal au courant de l’année 2018 avant la parution de l’opus « Deux frères » sous le label QLF Records au mois d’avril 2019 avec désormais plus de 700 000 ventes pour cet opus de tous les records comme de l’album français avec le plus de singles de diamant de l’histoire pour un total de 9.

En effet il y a 5 ans, le duo Ademo et NOS repousse les avances d’Universal Music France d’une valeur de 3 millions d’euros. « Pour eux signer chez Universal c’etait trahir, c’était signer sur une major qui a trop maltraité les rappeurs en France » explique un proche du dossier sur cette proposition astronomique qui ne s’est pas conclue car les deux frères ont fait le choix de rester en indépendant pour gérer eux-mêmes le groupe PNL qui a sa propre structure avec QLF Records tout en étant distribué par Believe. Le média Les Jours avait révélé cette information dans une enquête sur les dessous entre les majors et le rap français.

Une stratégie payante pour Ademo et NOS dont les fans s’impatientent de plus en plus de les retrouver sur le devant la scène médiatique pour un quatrième album très attendu par tous les fans de rap français.